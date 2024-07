Riassunto: Inrupt lancia la soluzione polivalente Data Wallet, sviluppata per la prossima fase del web

La soluzione polivalente Data Wallet, creata dall’azienda co-fondata dall’inventore del World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, promuove nuovi usi dei dati con controlli flessibili e condivisione sicura.

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Inrupt, fornitore leader di software di livello aziendale per il web, ha annunciato oggi il lancio della sua soluzione Data Wallet. Le aziende e gli enti governativi usano la tecnologia per offrire ai loro clienti e cittadini dei portafogli digitali per i loro dati, gettando così le basi per esperienze digitali innovative, intuitive e di grande impatto.





Si prevede che più del 60% della popolazione mondiale utilizzerà regolarmente portafogli digitali entro il 2026, e più della metà dei consumatori dimostra interesse nell’adottarli per una gamma più ampia di utilizzi.

