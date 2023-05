Riassunto: Inmarsat sceglie HummingSat di SWISSto12 per i satelliti I-8 per alimentare la rete in L-Band

L’operatore satellitare ha annunciato che i suoi nuovi piccoli satelliti Inmarsat-8 saranno lanciati nel 2026 per fornire servizi di sicurezza cruciali e supportare i progressi nella localizzazione delle emergenze.





Losanna, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Inmarsat, leader mondiale nelle comunicazioni satellitari globali e mobili, ha annunciato che SWISSto12 di Inmarsat, uno dei fornitori aerospaziali in più rapida crescita in Europa, svilupperà la sua nuova ottava generazione di veicoli spaziali. I tre satelliti I-8 forniranno una maggiore resilienza della rete, assicurando il futuro dei servizi globali di sicurezza L-band di Inmarsat.

SWISSto12, con sede in Svizzera, utilizzerà la sua piattaforma satellitare HummingSat – insieme a tecnologie uniche di stampa 3D e a prodotti specializzati per la radiofrequenza (RF) e il carico utile – per sviluppare e produrre i satelliti geostazionari, che saranno lanciati entro il 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per interviste o immagini, contattare Olly Cooper



olly@thoughtldr.com

+44 07957 004545