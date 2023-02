Riassunto: Inizia il tuo viaggio in Street Fighter™: Duel con gli adorati combattenti questo febbraio

Tutti abbiamo qualche ricordo di Street Fighter e il 2023 non farà rimanere delusi perché A PLUS Japan sta rilanciando Street Fighter offrendo un’esperienza interamente nuova. Il primo gioco di ruolo per app dell’azienda è Street Fighter™: Duel.

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Secondo A PLUS Japan, la preregistrazione è cominciata sull’App Store e Google Play il 31 gennaio. Il gioco è disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. I giocatori nella maggiore parte dell’Europa, nell’America Latina, nel Medio Oriente e nel Nordafrica ora possono preregistrarsi dal sito web ufficiale.





Contacts

chenst@aplusjapan.co.jp