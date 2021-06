Riassunto: Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services estende il contratto con TalkTalk

Il contratto quinquennale consentirà un’ulteriore distribuzione e gestione dei prodotti di TalkTalk

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, fornitore di punta di soluzioni per catene di fornitura di portata globale, ha annunciato di avere sottoscritto un’estensione quinquennale del contratto per la gestione della distribuzione e dei resi dei router e dei set-top box di TalkTalk. In quanto maggiore rete a banda larga disaggregata del Regno Unito, TalkTalk copre il 96% della popolazione e fornisce servizi a consumatori, imprese e rivenditori.

L’estensione del contratto arriva in un momento strategico, permettendo a Ingram Micro e TalkTalk di collaborare per soddisfare la crescente domanda di connettività domestica e intrattenimento attraverso servizi in streaming.

