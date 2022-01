Riassunto: Infogain nomina Dayapatra Nevatia Presidente e Direttore operativo

Esperienza nella guida di oltre 100.000 membri del team globale; guiderà la visione e la crescita di Infogain

LOS GATOS, California–(BUSINESS WIRE)–Infogain, con sede nella Silicon Valley, ditta leader globale nei servizi di progettazione di piattaforme digitali incentrate sull’essere umano, ha nominato Dayapatra Nevatia come Presidente e Direttore operativo, responsabile delle operazioni globali. Renderà conto del proprio operato al CEO Ayan Mukerji, e sosterrà ed eseguirà la strategia di Infogain di combinare cloud, esperienza e IA per costruire soluzioni digitali innovative incentrate sull’uomo per i nostri clienti.

Nevatia è un veterano rispettato del settore IT con quasi tre decenni di esperienza nella creazione di valore per il cliente e nella consegna, nella progettazione di nuovi mercati verticali, nella gestione di grandi conti economici e nella guida di organizzazioni globali culturalmente diverse con più di 100.000 membri del team globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni contattare:

Cathy Chandhok | Direttrice, Marketing



Cathy.Chandhok@infogain.com

+1 (408) 355-6028



+91 98115-02386

Sarmishtha Sinha | Relazioni pubbliche e Comunicazioni



Sarmishtha.Sinha@infogain.com

+91 88105-73274