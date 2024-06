Riassunto: Infobip nuovamente riconosciuta da Gartner® come leader nelle piattaforme di comunicazione

DIGNANO, Croazia–(BUSINESS WIRE)–La piattaforma di comunicazione globale sul cloud Infobip per il secondo anno è stata nominata Leader nel mercato delle piattaforme di comunicazione come servizio (Communications Platform as a Service, CPaaS) da parte della società di analisi Gartner, nel 2024 Gartner Magic Quadrant™ for Communications Platform as a Service. Infobip è stata riconosciuta per la sua Abilità di esecuzione e completezza della visione.1





La relazione Top 10 Trends in Enterprise Communication Services 2024 (10 trend principali nei servizi di comunicazione alle imprese per il 2024) a cura di Gartner definisce così la crescita della GenAI: “Nel 2023 si è assistito all’incremento dell’AI generativa (GenAI) come importante fattore rivoluzionario che ha interessato praticamente ogni area tecnologica”. Il documento Gartner CIO and Technology Executive Survey (Indagine Gartner sui CIO e sui dirigenti tecnologici) identifica l’esperienza cliente, la crescita dei margini e del fatturato, la garanzia della conformità/la minimizzazione del rischio e il miglioramento dell’efficienza dei dipendenti come i risultati critici più importanti che si vogliono ottenere dagli investimenti nelle tecnologie digitali da parte delle aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nina Vresnik



Associata PR di Infobip



Nina.Vresnik@infobip.com