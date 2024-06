Riassunto: Infobip integra Google Vertex AI con RCS per offrire l’IA conversazionale

VODNJAN, Croazia–(BUSINESS WIRE)–La piattaforma di comunicazioni globali Infobip offre ora alle aziende e ai marchi accesso all’IA conversazionale e ai chatbot abilitati all’IA su RCS Business Messaging grazie alla nuova integrazione con Google Vertex AI. In quanto pionieri nell’ambito delle comunicazioni globali omnicanale, Infobip si conferma alla guida del mercato con soluzioni innovative.





Poiché i consumatori cercano una connessione più profonda con i marchi da cui acquistano, i canali di messaggistica conversazionale ricca, come RCS Business Messaging, stanno crescendo rapidamente. Tuttavia, le aziende e i marchi devono essere in grado di offrire servizi di comunicazione avanzati, ad esempio l’IA conversazionale e i chatbot, per offrire ai clienti esperienze di messaggistica personali, pertinenti e conversazionali.

