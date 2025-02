Riassunto: Infobip e Bayobab collaborano per trasformare i servizi di SMS in Africa

Bayobab, società interamente di proprietà di MTN Group, ha firmato un accordo quinquennale con Infobip

La nuova collaborazione semplifica la messaggistica per i marchi con tecnologia avanzata

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--Infobip è entrata in una collaborazione strategica quinquennale con Bayobab, importante fornitore di connettività digitale africano. Bayobab utilizzerà i Moduli clienti e la gestione del Routing della Communication Platform as a Service (CPaaS) di Infobip per gestire la campagna, le API e l'analitica e fornire SMS in tutta l'Africa e oltre. Bayobab accederà inoltre alle soluzioni di sicurezza di Infobip, tra cui il firewall migliore della categoria per garantire la sicurezza dei propri abbonati ai servizi mobili. Grazie a questa collaborazione, Bayobab semplifica la sua connettività SMS e riduce i relativi costi amministrativi.

Per maggiori informazioni, contattare

Marcelo Nahime

Marcelo.Nahime@infobip.com