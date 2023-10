Riassunto: Infineon Technologies sceglie LTIMindtree come partener strategico per la trasformazione SAP

MONACO & MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, ha annunciato di essere stata selezionata come partner strategico per i servizi SAP da Infineon Technologies AG, un leader globale nel settore dei semiconduttori per sistemi di alimentazione e IoT. Come parte di questo incarico, LTIMindtree rivestirà un ruolo fondamentale nel sostenere le attività di trasformazione SAP di Infineon, abilitando l’eccellenza operativa e le efficienze dei processi.





Nel corso di una collaborazione di lunga data, LTIMindtree è stata profondamente coinvolta nella gestione dell’iniziativa di trasformazione SAP di Infineon, che costituisce una parte essenziale del percorso di trasformazione digitale dell’azienda.

