Riassunto: InduSuite TM lancia FloCloud, software su base cloud per il monitoraggio del gas

NORTH BETHESDA, Md.–(BUSINESS WIRE)–Per consentire al settore di tracciare i parametri della lavorazione del gas, analizzarne i consumi e identificarne le perdite e i consumi eccessivi, InduSuite TM, la piattaforma di ESAB di applicazioni per le saldature, il taglio e la robotica, ha introdotto FloCloud, un software per il monitoraggio del gas. FloCloud unisce il marchio fidato GCE’s® di prodotti per il controllo del gas con la comprovata piattaforma di applicazioni software WeldCloud di InduSuite per realizzare un collettore di gas dotato di sensori Mesh di pressione e flusso abilitati al WiFi che comunicano dati all’applicazione online FloCloud.









FloCloud è dotato di un dashboard intuitivo per le analisi e un sistema di segnalazione che traccia ogni punto utente finale e invia avvisi in caso di calo della pressione del gas o se il flusso di gas è fuori parametro WPS (Weld Procedure Specification), migliorando i dati in tempo reale e riducendo la necessità di controlli manuali.

