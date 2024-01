Riassunto: inDrive rimane la seconda app di servizio di noleggio a chiamata più scaricata al mondo ed è la quarta app di viaggio più scaricata in tutto il mondo

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–inDrive, una piattaforma globale di mobilità e servizi urbani attiva in 46 Paesi, è stata la seconda app di servizio di noleggio a chiamata più scaricata al mondo nel 2023, mantenendo la prestigiosa posizione per il secondo anno consecutivo, secondo data.ai. InDrive ha anche ottenuto un traguardo notevole, guadagnando il quarto posto nella classifica delle applicazioni più scaricate al mondo nella categoria Viaggi.





La inDrive app è stata scaricata in totale 66,6 milioni di volte nel 2023, stando ai dati forniti da Google Play e App Store (solo iOS in Cina), come dichiarato da data.ai.

Continua la solida crescita di inDrive, che aggiunge nuovi servizi di trasporto merci, corriere e consegne B2B, oltre a trasferte interurbane e servizi di tuttofare, ampliando nel contempo la sua offerta principale di ridesharing (condivisione del trasporto) in nuove aree geografiche.

