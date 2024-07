Riassunto: Index Ventures annuncia 2,3 miliardi di dollari di nuovi fondi in un momento storico di flessione per le startup

Index Ventures annuncia un investimento da 2,3 miliardi di dollari in nuovi fondi — un fondo di venture capital da 800 milioni di dollari e un fondo di crescita da 1,5 milioni di dollari — portando il capitale totale raccolto dall’indice dalla sua creazione a 15 miliardi di dollari

In quasi tre decenni di investimenti, 108 società sostenute dall’Indice hanno raggiunto una valutazione di 1 almeno miliardo di dollari, 23 hanno superato una valutazione di 10 miliardi di dollari e 57 sono diventate società quotate in borsa

Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale, i pool di talenti profondi e gli schemi consolidati per la creazione di aziende in forte crescita sono tendenze complementari che offrono opportunità senza precedenti ai fondatori a livello globale

Le società del portafoglio dell’Indice, tra cui Figma, Revolut, Roblox, Scale AI e Wiz, hanno creato oltre 200.000 posti di lavoro e sono pronte per una crescita continua

SAN FRANCISCO, NEW YORK e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Index Ventures, una società di venture capital leader a livello mondiale, ha annunciato oggi 2,3 miliardi di dollari di nuovi fondi per stringere rapporti con imprenditori eccezionali che stanno creando imprese trasformative in grado di definire la categoria.





