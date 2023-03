Riassunto: In fase di test a Susono, Giappone, un sistema a LED che avvisa i conducenti in caso di ghiaccio nero

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–La città di Susono, Stanley Electric Co., Ltd., Kaga FEI Co., Ltd., NTT Communications Corporation e Dassault Systèmes K.K. oggi hanno annunciato congiuntamente l’effettuazione di test su un sistema che avvisa i conducenti in caso di ghiaccio vetrato (“nero”) grazie a un sistema di illuminazione stradale intelligente sviluppato dalle quattro aziende. I test, effettuati dal 10 febbraio al 31 marzo, avvengono su una strada pubblica di Susono, in Giappone, e servono a verificare l’efficacia del sistema nell’evitare slittamenti degli automezzi e cadute dei pedoni in un’area pubblica della città giapponese.

Per il test è stato installato un sistema di illuminazione stradale intelligente, che proietta sulla superficie della strada un avviso luminoso (“Attenzione, ghiaccio”), su un palo di fronte al ponte Yanagibata di Ishiwaki, città di Susono.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni

Susono

Attività: divisione Promozioni strategiche



+81-55-995-1804; kikaku@city.susono.shizuoka.jp

Gestione stradale: divisione Gestione costruzioni



+81-55-995-1855; kanri@city.susono.shizuoka.jp

Stanley Electric

Centro tecnico Yokohama, divisione Applicazioni per l’illuminazione



+81-45-910-6629

Kaga FEI

Ufficio Promozione commerciale dei partner



Centro sistemi commerciali, divisione Soluzioni



ml-snk_colbiz_pj@jp.kagafei.com

NTT Communications

Divisione Soluzioni commerciali, ufficio Soluzioni commerciali



bbx-5bs3g@ntt.com

Dassault Systèmes

Rappresentante marketing, divisione PR



+81-3-4321-3506; japan.marketing@3ds.com