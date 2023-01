Riassunto: Imricor collabora con GE HealthCare nel campo della RM per la cardiologia interventistica

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Imricor Medical Systems, Inc. (ASX:IMR) Imricor, leader mondiale nello sviluppo di prodotti per ablazione con l’ausilio della risonanza magnetica per procedure di cardiologia interventistica in tempo reale, è lieta di annunciare la sigla di un protocollo d’intesa con GE HealthCare.





Ai sensi del protocollo d’intesa, GE HealthCare e Imricor collaboreranno per interfacciare il sistema di mappatura tridimensionale Northstar-MR e lo stimolatore/registratore per elettrofisiologia Advantage-MR di Imricor con gli scanner per RM di GE HealthCare. Una collaborazione coronata dal successo consentirà di eseguire procedure di ablazione per elettrofisiologia cardiaca sotto guida RM in tempo reale, impiegando i cateteri e altri dispositivi monouso Imricor, sulla piattaforma per RM di GE HealthCare.

