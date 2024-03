Riassunto: Impulso.Space USA Corp. e Maritime Launch Services firmano un accordo per fornire servizi di lancio integrati per Spaceport Nova Scotia dalla Florida

CAPE CANAVERAL, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Maritime Launch Services Inc. (Cboe CA:MAXQ, OTCQB: MAXQF) e Impulso.Space USA Corporation hanno ampliato la loro collaborazione e firmato un accordo per la fornitura da parte di Maritime Launch di capacità di carico utile del veicolo su più missioni di ride sharing e con operatore di lancio dedicato per un periodo massimo di cinque anni da Spaceport Nova Scotia, con servizi di integrazione del carico utile forniti dalla nuovissima centrale di logistica e operazioni a terra di Impulso.Space situata in Florida.





Maritime Launch sta sviluppando la prima stazione canadese di lancio commerciale, Spaceport Nova Scotia, situata nei pressi delle comunità di Canso, Hazel Hill e Little Dover in Nuova Scozia, con il primo lancio in orbita previsto nel 2025.

