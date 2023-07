Riassunto: Improbable inaugura il suo nuovo stadio virtuale per la Major League Baseball durante la partita di softball MLB All-Star presentata da Corona

La leggendaria lega sportiva continua ad entusiasmare i tifosi con l’introduzione del suo mondo virtuale, diventando così la prima lega professionale a possedere un suo mondo virtuale per radunare la sua comunità da ogni parte del mondo





Il campo virtuale della MLB entra nella rete M², consentendo alla più antica lega sportiva di sperimentare con formati e nuovi contenuti, avvicinando ancor di più giocatori e tifosi

L’evento inaugurale avrà luogo l’8 luglio durante il party per guardare la gara di esibizione dal vivo che vedrà la partecipazione di celebrità ed ex giocatori famosi, inaugurando così una serie di eventi per il 2023

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Improbable ha annunciato oggi di aver realizzato il primo campo da gioco virtuale per la Major League Baseball.

