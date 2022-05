Riassunto: Importazione vietata in Europa dopo la perquisizione e il sequestro ordinati da un tribunale francese

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Viosys (“SVC”) (KOSDAQ: 092190), una consociata di Seoul Semiconductor Co., Ltd., ha vinto una causa in materia brevettuale contro un distributore europeo di elettrodomestici che aveva violato la propria tecnologia Violeds.





Seoul Viosys aveva intentato a febbraio 2022, presso il tribunale distrettuale dell’Aia, una causa per violazione brevettuale contro la società commerciale olandese FTHMM International B.V., richiedendo un’ingiunzione preliminare contro la vendita dei prodotti UV LED oggetto della controversia. Il brevetto rivendicato si riferisce alla tecnologia Violeds in grado di disinfettare efficacemente acqua, aria e superfici utilizzando raggi ultravioletti.

Secondo l’istanza di cessazione e astensione approvata dal tribunale, FTHMM, che ha ammesso la violazione del brevetto di Seoul Viosys, dovrà interrompere la vendita di tutti i prodotti UV LED oggetto della controversia nonché distruggere i prodotti in questione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

