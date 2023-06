Riassunto: IMMO apre un centro tecnologico a Chennai, in India

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–IMMO, la piattaforma proptech che rivoluziona il modo in cui le persone possono vendere, affittare e investire nel settore abitativo, ha annunciato l’inaugurazione di un centro tecnologico a Chennai, in India. La londinese IMMO mette a disposizione degli investitori istituzionali sia l’accesso al mercato immobiliare residenziale granulare, sia una piattaforma tecnologica totalmente integrata comprensiva di informazioni di mercato, procurement immobiliare, locazione e gestione degli immobili, attività tradizionalmente gestite da numerosi fornitori distinti oppure in modo completamente manuale.

Di recente, IMMO ha aperto il suo primo centro tecnologico nel Tek Meadows IT Park, nella Old Mahabalipuram Road di Chennai, che consentirà di velocizzare lo sviluppo della piattaforma tecnologica proprietaria dell’azienda e di espandere l’attività a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

