Riassunto: Immervision lancia un modulo fotocamera UAV di navigazione per situazioni di scarsa illuminazione

Il modulo fotocamera UAV di Immervision offre capacità di percezione della macchina e la massima sensibilità in caso di illuminazione ridotta, per immagini di qualità superiore

MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–Immervision, sviluppatore mondiale leader di avanzati sistemi di visione che combinano ottica, elaborazione immagini e tecnologia di fusione dei sensori, oggi ha annunciato la disponibilità del suo UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Low-Light Navigation Camera Module, ideato per la navigazione autonoma e semiautonoma in tutti gli ambienti, con performance elevate in condizioni di scarsa illuminazione.

Progettata per rispondere ai requisiti più rigorosi di consapevolezza totale della situazione (o percezione ‘surround’ a 360° della macchina) in condizioni di scarsa illuminazione, questa soluzione plug and play consente di accedere alle avanzate funzionalità del modulo fotocamera grandangolare e del software di elaborazione delle immagini targati Immervision.

Contacts

Paige McEachren



Paige.mceachren@immervision.com

514-814-1554