Riassunto: Immervision fornisce capacità visiva simile a quella umana a Halodi Robotics

Immervision e Halodi Robotics annunciano una collaborazione di sviluppo per creare un sistema di visione di prossima generazione per robot umanoidi

MONTREAL–(BUSINESS WIRE)–Immervision, azienda leader mondiale nello sviluppo di sistemi di visione avanzati che abbinano ottica, elaborazione delle immagini e tecnologia di fusione dei sensori, è orgogliosa di annunciare di essere stata selezionata da Halodi Robotics per fornire il sistema di visione di prossima generazione per la loro piattaforma di robot di servizio umanoidi in grado di gestire la visione umana e quella digitale.

I robot sono in grado di svolgere un’ampia gamma di compiti che sono difficili o pericolosi da eseguire per gli esseri umani. Per svolgere questi compiti in modo intelligente e con precisione, sono necessarie mobilità e attitudine all’esplorazione, comprensione e funzionalità in diversi contesti.

