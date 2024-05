Riassunto: Immervision annuncia l’apertura dell’avanzato Image Quality Lab a Sofia per offrire servizi di imaging di livello superiore

MONTREAL–(BUSINESS WIRE)–In un’era in cui la tecnologia visuale forma parte integrante dell’innovazione nei diversi settori, Immervision, leader nella tecnologia di visione e imaging grandangolare, presenta il suo avanzato Image Quality (IQ) Lab a Sofia, in Bulgaria. Questa mossa strategica è una risposta al picco nella domanda di servizi di imaging avanzati, generata dagli sviluppi in settori quali l’intelligenza artificiale, i veicoli autonomi, le comunicazioni video, la sicurezza e l’assistenza sanitaria.





Con oltre vent’anni di leadership nel settore dello sviluppo di sistemi di visione, di progettazione ottica e imaging, Immervision sta ampliando la sua presenza globale con l’apertura di stabilimenti all’avanguardia a Sofia. Il nuovo IQ Lab è stato sviluppato per promuovere lo sviluppo di tecnologie di imaging e per fotocamere verso nuovi livelli, garantendo le migliori prestazioni visive per l’applicazione di prodotti.

