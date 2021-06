Riassunto: Immersive Labs raccoglie $75 milioni per accelerare la piattaforma dati per analizzare e utilizzare competenze informatiche in grandi organizzazioni

Un round di finanziamenti di serie C guidato da Insight Partners con la partecipazione dei nuovi investitori Citi Ventures e Menlo Ventures e dall’esistente Goldman Sachs Asset Management

Capital consentirà la crescita continua al 100% YoY (di anno in anno) di Immersive Labs con un approccio incentrato sui dati nella mappatura delle competenze informatiche secondo il rischio

BRISTOL, Regno Unito e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Immersive Labs, l’azienda che consente alle organizzazioni di misurare e migliorare le competenze in materia di sicurezza informatica tra team tecnici e non tecnici, ha annunciato oggi di aver chiuso un investimento di serie C da $75 milioni guidato dai nuovi investitori Insight Partners assieme a Menlo Ventures, Citi Ventures e l’investitore esistente Goldman Sachs Asset Management.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

