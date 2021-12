Riassunto: Immaginate il futuro delle soluzioni autonome allo stand di Velodyne Lidar alla fiera CES 2022

Velodyne espone le sue soluzioni basate sulla tecnologia lidar destinate ai settori automobilistico, industriale, delle infrastrutture e della robotica

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) terrà delle dimostrazioni dei suoi rivoluzionari sensori lidar e soluzioni software in occasione della manifestazione CES 2022, allo stand n. 6005 nel padiglione Tech East, Salone West, del Centro convegni di Las Vegas. Velodyne illustrerà il ruolo svolto dalla sua tecnologia lidar nell’alimentazione di soluzioni autonome che apportano vantaggi in termini di sicurezza, sostenibilità, efficienza e privacy.





Velodyne ospiterà una conferenza stampa presso il suo stand, tenuta dal dottor Ted Tewksbury, amministratore delegato, alle ore 11.45 del 5 gennaio.

