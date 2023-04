Riassunto: Il Wyss Center di Ginevra nomina Erwin Böttinger a nuovo Chief Executive Officer

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Il comitato esecutivo del Wyss Center for Bio and Neuroengineering, un centro di ricerca no profit, è lieto di annunciare la nomina del Prof. Dr. med. Erwin Böttinger a nuovo Chief Executive Officer (CEO).





L’incarico fa seguito a un impegno di finanziamento di 120 milioni di franchi svizzeri (CHF) elargito da parte della Wyss Foundation per rafforzare ulteriormente la missione del Centro: accelerare il passaggio alla fase clinica delle terapie innovative per trasformare la vita delle persone con disturbi cerebrali.

Il professor Dr. Steven E. Hyman, direttore dello Stanley Center for Psychiatric Research presso il Broad Institute e co-presidente del Comitato esecutivo del Wyss Center, ha commentato: “Erwin è un pioniere nella ricerca sulle scienze della vita e un leader visionario ed esperto nel concretizzare le potenzialità delle tecnologie promettenti per migliorare la cura dei pazienti”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

