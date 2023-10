Riassunto: Il Wilmington News Journal nomina CSC Top Workplace per il 17° anno consecutivo

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–CSC ha ricevuto il riconoscimento Top Workplaces 2023 per il 17° anno consecutivo dal The News Journal. Questo riconoscimento fa di CSC il più antico e continuo Top Workplace degli Stati Uniti e l’unico vincitore per 17 volte. L’elenco si basa esclusivamente sui feedback anonimi dei dipendenti raccolti attraverso Energage, LLC, un partner tecnologico di terze parti per il coinvolgimento dei dipendenti, e misura diversi driver culturali, tra cui l’allineamento, l’esecuzione e la connessione.





“Ogni anno essere nominati Top Workplace è un vero onore e ci ricorda le grandi cose che siamo in grado di realizzare come azienda”, afferma Kristyn DiIenno, vicepresidente delle risorse umane di CSC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni:

Laura Crozier



Public Relations Manager



(302) 636-5401 x. 65526



CSC® News Room