Riassunto: Il veterano del settore IT Jim Brinksma entra a far parte dei vertici di Megaport quale nuovo direttore tecnico

Jim Brinksma entra a far parte di Megaport quale direttore tecnico dopo aver occupato posizioni dirigenziali di alto livello nell’IT presso Ciena BluePlanet, Goldman Sachs e InnovoEdge

BRISBANE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), fornitore di spicco di portata globale di soluzioni di rete come servizio (Network as a Service, NaaS), ha annunciato in data odierna l’aggiunta di Jim Brinksma al proprio team dirigenziale nelle vesti di direttore tecnico. Brinksma coadiuverà le organizzazioni preposte alle operazioni globali nelle aree tecnologia e progettazione, oltre a sovrintendere alla roadmap per l’innovazione dell’azienda.

Brinksma si presenta con un bagaglio di esperienza ultraventennale nei settori dell’IT per le imprese, delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari e della tecnologia blockchain.

