Riassunto: Il tubo saldato e tirato “Fine Pipe” di NIPPON KINZOKU supera i tubi lisci

Tubi che fanno risparmiare risorse, ad elevata resistenza alla pressione e più robusti dei tubi lisci

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO: 5491) (Sede: Minato-ku, Tokyo) ha prodotto i tubi saldati e tirati “Fine Pipe” di ottima qualità, superiori ai tubi lisci, utilizzando materiali particolarmente selezionati da noi come azienda produttrice di materiali. Forniamo prodotti di qualità superiore a prezzi contenuti applicando il nostro processo (saldatura, tiratura, ricottura) e le ultime strutture appositamente progettate.









Caratteristiche

Prodotti ecologici



Passando dai tubi lisci a quelli saldati, il processo del taglio può essere omesso, risparmiando risorse e riducendo significativamente i costi.

