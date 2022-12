Riassunto: Il telecomando Eterna diUniversal Electronics premiato ai CES 2023 Innovation Awards

È la piattaforma più nuova e sostenibile di UEI nel settore dei telecomandi vocali

SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC), leader mondiale nella tecnologia dei telecomandi universali per i dispositivi di intrattenimento e della smart home, oggi annuncia di essere tra i vincitori dei CES® 2023 Innovation Awards grazie al suo telecomando UEI Eterna. Per il programma CES Innovation Awards di quest’anno sono state presentate oltre 2.100 candidature, un numero record. L’annuncio è stato divulgato prima del salone CES 2023, l’evento tecnologico con maggior risonanza al mondo, in programma a Las Vegas, NV., dal 5 all’8 gennaio.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

