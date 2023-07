Riassunto: Il team leadership di FourKites si espande con l’arrivo di Bo Tao, Chief Technology Officer, e Manik Mair, SVP Corporate Growth

L’assunzione di nuove figure dirigenziali con esperienze a Google ed EY evidenziano l’impegno di FourKites nel puntare sull’innovazione e sul valore dei propri clienti

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–L’azienda leader nelle soluzioni di tracciamento per la logistica delle catene di fornitura, FourKites, oggi è lieta di annunciare la crescita del proprio team di leaderhsip con due figure di livello executive di importante rilievo: il Chief Technology Officer Dr. Bo Tao e il Senior Vice President of Corporate Growth Manik Mair. Queste nuove figure professionali arrivano in un momento di forte espansione nel parco clienti e di crescita aziendale, mentre FourKites raddoppia l’impegno sulla propria missione per fornire soluzioni di tracciamento nella logistica per le catene di fornitura, puntando alla soddisfazione e successo dei suoi clienti.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Scott Johnston



European PR Director, FourKites



+31 62 147 8442



scott.johnston@fourkites.com