Riassunto: Il team Aston Martin Cognizant Formula One™ sviluppa funzionalità di rete basate sull’esperienza al fianco di Juniper Networks

SUNNYVALE (California) e SILVERSTONE (Regno Unito)–(BUSINESS WIRE)–Il team Aston Martin Cognizant Formula One™ è lieto di annunciare una nuova partnership con Juniper Networks, che diventerà fornitore ufficiale dell’attrezzatura per le connessioni di rete del team.





Juniper Networks, tra i leader nel campo delle reti sicure gestite dall’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI), offre semplificate ma rivoluzionarie innovazioni per le connessioni di rete a decine di migliaia di aziende, operatori cloud e fornitori di servizi di telecomunicazioni di importanza fondamentale in varie parti del mondo. Nell’ambito della partnership, Juniper fornirà una piattaforma di rete agile e altamente automatizzata per il nuovo campus tecnologico del team, il cui completamento è attualmente previsto agli inizi del 2023.

Per il team Aston Martin Cognizant Formula One™, la decisione di collaborare con Juniper è stata immediata: alla luce della maggiore importanza attribuita a connessioni di rete sicure a supporto di ogni azienda moderna, l’organizzazione era interessata a collaborare con un fornitore che comprendesse i vantaggi di soluzioni di rete sicure basate sul cloud, cablate e wireless, in grado di soddisfare i sofisticati requisiti di gestione di grandi quantità di dati di un team di Formula Uno operativo in più continenti.

Il marchio di Juniper Networks apparirà per la prima volta sull’Halo della monoposto AMR21 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi in programma il prossimo weekend.

Jefferson Slack, direttore generale per le attività commerciali e di marketing del team Aston Martin Cognizant Formula One™, ha dichiarato:

“ Siamo felici di annunciare questa nuova partnership con Juniper Networks.”

