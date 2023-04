Riassunto: Il SUV elettrico Volvo EX90 sarà dotato di illuminazione a LED SunLike di Seoul Semiconductor

La tecnologia LED SunLike scelta da Volvo

Prima applicazione nei veicoli di produzione, poi in spazi residenziali, ospedali, scuole, musei e strutture orticole

Aumenta il comfort dei passeggeri, come ad esempio il potenziamento della memoria, un migliore comfort visivo, la riproduzione della luce naturale, ecc.

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), azienda globale di semiconduttori ottici, ha annunciato che il nuovo SUV elettrico Volvo EX90 sarà dotato delle sue luci LED SunLike. Si tratta della prima applicazione della tecnologia SunLike con spettro solare in veicoli di serie.





SunLike, sviluppata e prodotta in serie da Seoul Semiconductor per la prima volta al mondo, è una tecnologia di luce sana che riproduce la luce naturale, proteggendo il ciclo biologico di 24 ore del corpo umano.

