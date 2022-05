Riassunto: Il servizio di tracciabilità dei distributori di PallyCon sarà ora in grado di effettuare rilevazioni in video di 30 secondi nell’ambito dei flussi di lavoro post-produzione e pre-lancio

L’ultima versione supporta la tracciabilità di filigrane legali in videoclip della durata di soli 30 secondi.

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–PallyCon, il più importante fornitore di sistemi di protezione per contenuti, ha lanciato una versione perfezionata della propria soluzione di tracciabilità dei distributori, PallyCon Distributor Watermarking v2.0, in grado di rilevare informazioni indicative di pirateria in videoclip di soli 30 secondi a differenza della precedente versione che richiedeva una durata dei video di 5 minuti. Il servizio di tracciabilità dei distributori aiuta gli studi cinematografici e le case di produzione preoccupati di possibili divulgazioni non autorizzate dei propri contenuti più prestigiosi durante le fasi di pre-lancio e post-produzione.

Il servizio di tracciabilità dei distributori di PallyCon inserisce informazioni sul destinatario in forma di metadati invisibili all’interno dei fotogrammi, aiutando a tracciare la fonte della fuga dei contenuti laddove una risorsa video venga diffusa attraverso più canali.

