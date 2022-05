Riassunto: Il rivenditore di abbigliamento The ZigZag Stripe sceglie la soluzione ASRS OPEX® Infinity™ ASRS per soddisfare le esigenze di efficienza, scalabilità e crescita

MOORESTOWN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Per aumentare l'efficienza e soddisfare le necessità sempre maggiori di evasione di ordini, la boutique online di abbigliamento femminile The ZigZag Stripe ha scelto Infinity™ Automated Store and Retrieval System (ASRS), una nuova soluzione di automazione dei magazzini sviluppata da OPEX® Corporation, un leader globale nell'automazione di prossima generazione del magazzino, dei documenti e della posta.

Infinity ASRS è una soluzione goods-to-person (G2P) leader nel settore che offre densità, configurabilità e flessibilità di stoccaggio senza pari per affrontare le più complesse sfide di automazione dei magazzini per le aziende che gestiscono il micro-fulfillment, la distribuzione omnicanale, il rifornimento dei negozi e l'e-commerce.

“Ci stiamo trasferendo in una struttura più grande per soddisfare la domanda crescente”, ha detto Joel Hall, Chief Financial Officer di The ZigZag Stripe, che ha sede in Texas.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

