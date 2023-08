Riassunto: Il Report “State of Cybersecurity” di Wipro evidenzia le nuove sfide per CISO

L’implementazione di soluzioni IA e altre rivoluzionarie tecnologie sta creando nuovi potenziali rischi in ambito cybersecurity per le aziende in tutti i settori

EAST BRUNSWICK, N.J. & BENGALURU, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader in servizi tecnologici e di consulenza, ha rilasciato oggi l’edizione 2023 del suo Report “State of Cybersecurity” (#SOCR). Il report presenta un’indagine approfondita sui trend di cybersecurity in tre continenti e sette settori diversi. Grazie a questo report, aziende e figure leader in ambito cybersecurity potranno informarsi sugli ultimi trend del settore, così da analizzare al meglio il proprio operato per la sicurezza informatica rispetto ad altre aziende e capire quali azioni prendere per migliorare la sicurezza dei propri sistemi in futuro.





