Riassunto: Il rapporto sulla sicurezza e l’utilizzo dei container di Sysdig indica che più del 75% dei container in esecuzione presentano gravi vulnerabilità

L’adozione del cloud sta accelerando, ma il fallimento nel seguire le best practices operative e di sicurezza aumenta il rischio e porta allo spreco di centinaia di migliaia di dollari.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sysdig, Inc., il leader della sicurezza unificata di container e cloud, ha annunciato oggi i risultati della sua Relazione 2022 sulla sicurezza e l’utilizzo di soluzioni Cloud-native. La relazione rivela che, contestualmente alla corsa espansiva messa in atto dai team, la sicurezza dei container e le best practices di utilizzo vengono sacrificate, lasciando dei varchi agli aggressori. Inoltre, i controlli operativi sono in ritardo, il che potrebbe comportare lo spreco di centinaia di migliaia di dollari a causa di una scarsa pianificazione delle risorse.

