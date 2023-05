Riassunto: Il Professore Andrew L. Hopkins eletto Fellow of the Academy of Medical Sciences

Il secondo prestigioso riconoscimento conferito per gli “eccezionali contributi dati alla biomedicina e alla scienza sanitaria”

Segue il riconoscimento “doppio” Prix Galien ottenuto da Exscientia

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Il Professore Andrew Hopkins FRS FRSE, fondatore e Amministratore delegato di Exscientia plc (Nasdaq: EXAI), è stato eletto Fellow of the Academy of Medical Sciences, una delle quattro accademie nazionali del Regno Unito. Si unisce al gruppo del 2023 di 59 rinomati scienziati dell’Accademia che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per i loro eccezionali contributi al progresso della biomedicina e della scienza sanitaria, le scoperte frutto di ricerche all’avanguardia e la trasformazione degli sviluppi in benefici per pazienti e la società in generale.

