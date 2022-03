Riassunto: Il principale servizio di streaming maldiviano sceglie la piattaforma Verimatrix per proteggere la propria app, i contenuti e i ricavi

L’app Baiskoafu protegge il proprio codice e i preziosi contenuti originali e concessi in licenza

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che ECOMXCHANGEMV Pvt Ltd ha scelto Verimatrix Secure Delivery Platform per utilizzarne le soluzioni Code Shield e Multi-DRM allo scopo di proteggere il servizio di streaming di video Baiskoafu, in rapida crescita, e la relativa app mirati al mercato maldiviano.

Code Shield impedisce che preziose app multimediali e per intrattenimento, come Baiskoafu, possano diventare un punto d’ingresso per i criminali informatici, mentre le tecnologie Multi-DRM garantiscono l’erogazione sicura e costante di contenuti importanti – film, programmi televisivi ed eventi sportivi.

