Riassunto: Il Princess Alexandra Hospital NHS Trust aumenta la sua cybersicurezza con Armis

L'azienda sanitaria bilancia con efficacia l'innovazione e la sicurezza per migliorare la qualità delle cure

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Armis, azienda operante nel settore della sicurezza e gestione dell'esposizione agli attacchi informatici, oggi ha annunciato di aver reso possibile per The Princess Alexandra Hospital NHS Trust (PAHT) proteggere l'intera superficie di attacco e gestire l'esposizione al rischio informatico in tempo reale, sostenendo la fornitura di cure ai pazienti di livello mondiale.

PAHT utilizza Armis Centrix TM alimentata dall'intelligenza artificiale, la piattaforma di cyber exposure management di Armis, per identificare in maniera proattiva e mitigare tutti i rischi degli asset informatici, rimediare ai risultati e alle vulnerabilità di sicurezza e proteggere l'intera superficie di attacco.

