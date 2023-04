Riassunto: Il Premier delle Bermuda guida una delegazione a Consensus 2023

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–Una delegazione delle Bermuda guidata dal Premier e Ministro delle finanze, l’On. E. David Burt, JP, MP, si recherà a Consensus, la più grande riunione al mondo di entusiasti degli asset digitali, della tecnologia blockchain e del Web3, che si svolgerà ad Austin, Texas questa settimana.

Il Premier Burt parteciperà, sul palco principale di Consensus, venerdì 28 aprile insieme a Michael Casey, Chief Content Officer presso CoinDesk, a una delle conversazioni di apertura intitolata ‘Bermuda’s Strict but Progressive Path to Crypto Hub Status’. Questo intervento sarà preceduto dal ricevimento inaugurale di networking tenuto dalle Bermuda a Consensus, presentato dalla Bermuda Business Development Agency in partnership con Walkers, RELM e NEXT Bermuda.

