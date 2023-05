Riassunto: Il paradosso della fiducia digitale: di importanza riconosciuta ma non prioritaria per la maggioranza

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Un nuovo studio condotto dall’associazione per la fiducia digitale globale ISACA sottolinea l’importanza della fiducia digitale per le aziende e i professionisti dell’informatica in Europa. Il 94% degli intervistati ritiene che la fiducia digitale sia rilevante per la propria organizzazione e il 93% dei professionisti informatici afferma che è rilevante per la posizione ricoperta attualmente. La sua rilevanza non farà che aumentare considerato che l’83% delle imprese ritiene che la fiducia digitale diventerà ancora più importante nei prossimi cinque anni.





ISACA definisce la fiducia digitale come la certezza dell’integrità del rapporto, delle interazioni e delle transazioni tra fornitori e consumatori nell’ambito di un ecosistema digitale associato.

