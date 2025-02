Riassunto: Il Padiglione GIAPPONE esporrà ad uno degli eventi mobili più grandi al mondo, “MWC Barcelona 2025”

Presentazione di tecnologie ICT all'avanguardia alla guida del 5G/Oltre l'era del 5G allo stand del Padiglione GIAPPONE!

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Da lunedì 3 marzo a giovedì 6 marzo, il Padiglione GIAPPONE esporrà alla "MWC Barcelona 2025" ("MWC"), uno degli eventi associati alla telefonia mobile più grandi al mondo, che si svolge a Barcellona, Spagna. Il Padiglione GIAPPONE è sempre stato organizzato in modo continuativo con il sostegno del Ministero degli Affari interni e delle Comunicazioni, a supporto dell'espansione globale delle aziende giapponesi, soprattutto le imprese locali, le pmi e le startup che possiedono ottime capacità tecnologiche e sono alla ricerca di opportunità per creare reti e migliorare il riconoscimento del brand sui mercati esteri.

