Riassunto: Il nuovo studio globale di McAfee sulle piccole imprese rivela le preoccupazioni, le conoscenze e le vulnerabilità delle piccole imprese nell’odierno panorama informatico

Quasi la metà (44%) delle piccole imprese ha subito un attacco informatico, con il 61% che ha registrato una perdita di oltre 10.000 USD

La nuova guida gratuita alle risorse sulla sicurezza informatica informa le piccole imprese in merito al panorama online in evoluzione e ne sostiene la protezione online

McAfee Business Protection consente ai proprietari di piccole imprese di proteggere i loro dati, i dispositivi e i dipendenti dalle minacce informatiche

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–McAfee Corp., leader globale in ambito di protezione online, ha annunciato oggi i risultati del suo Global Small Business Study, che ha condotto tra i proprietari e i responsabili IT delle piccole imprese di sei paesi per conoscere le loro opinioni e i loro comportamenti in materia di sicurezza informatica.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media@McAfee.com