Riassunto: Il nuovo Monster Hunter Wilds di Capcom supera abbondantemente gli 8 milioni di unità vendute a una velocità inaudita!

– Le iniziative globali aiutano Capcom a superare il traguardo delle vendite in soli 3 giorni, un record per l'azienda –

OSAKA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che le vendite a livello globale di Monster Hunter Wilds, uscito il 28 febbraio 2025, ha superato gli 8 milioni di unità in soli 3 giorni, il traguardo più veloce raggiunto da un titolo nella storia dell'azienda.

Monster Hunter Wilds è l'ultimo episodio della serie Monster Hunter ed è ambientato in un mondo che cambia in modo dinamico, caratterizzato talvolta da una natura selvaggia e pericolosa, brulicante di branchi di mostri che attaccano, altre volte da un ambiente naturale ricco di vita.

