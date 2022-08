Riassunto: Il nuovo certificato Fondamenti dei controlli IT di ISACA aiuta i professionisti a lanciare la propria carriera

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Quanti desiderino acquisire conoscenze approfondite in materia di controlli IT ed esperienza pratica per distinguersi nel trovare un lavoro in questo ramo potranno ora ottenere il nuovo Certificato Fondamenti dei controlli IT (IT Audit Fundamentals Certificate) rilisciato da ISACA, l’associazione di categoria globale per i professionisti della fiducia digitale.

Il programma Certificato Fondamenti dei controlli IT di ISACA fornisce preziose conoscenze e apprendimento ibrido basato sulle prestazioni che consentirà ai professionisti agli esordi e a coloro che desiderano cambiare carriera per lavorare nel campo dei controlli IT di erudirsi sui principi e sulle nozioni di base e acquisire le competenze necessarie per intraprendere la carriera di esperto in controlli IT.

“ ISACA è un partner che aiuta i professionisti nel corso della loro intera carriera, dagli quelli alle prime armi a quanti desiderano cambiare carriera” ha spiegato Shannon Donahue, vicepresidentessa senior della divisione Editoria presso ISACA.

