Riassunto: Il numero di token Visa supera quello delle carte Visa fisiche in circolazione

A dimostrazione della necessità crescente di proteggere le transazioni digitali, Visa Token Service emette il suo quattromiliardesimo token

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V) ha annunciato in data odierna di aver emesso più di 4 miliardi di token di rete a livello mondiale attraverso Visa Token Service (VTS), segnando un’importante pietra miliare per la sua tecnologia brevettata intesa a proteggere i pagamenti digitali e accelerare ulteriormente l’innovazione e l’accettazione del commercio elettronico. Il numero di token Visa è quasi raddoppiato nell’arco di un anno e ha superato quello delle carte Visa fisiche in circolazione a livello mondiale segnando un traguardo storico.





