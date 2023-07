Riassunto: Il mercato europeo dei servizi informatici e aziendali raggiunge un nuovo record nel secondo trimestre, secondo ISG Index™

I servizi gestiti sono aumentati del 15% per raggiungere un nuovo record trimestrale, mentre XaaS (Anything as a Service) diminuisce del 9% rispetto all’anno precedente

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La domanda europea di servizi informatici e aziendali ha raggiunto un livello da record nel secondo trimestre dopo il declino dei precedenti due trimestri, secondo l’ultimo rapporto sullo stato del settore redatto da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), azienda leader globale nella ricerca e consulenza tecnologica.





L’ISG Index™ dell’EMEA, che misura i contratti di outsourcing commerciale con valore contrattuale annuale (ACV) di almeno 5 milioni di dollari, mostra l’ACV per il mercato combinato – sia servizi gestiti che servizi basati sul cloud (XaaS) – a una cifra record di 7,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, un aumento del 3,5 percento rispetto all’anno precedente, e del 9 percento rispetto al primo trimestre del 2023.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa:

Will Thoretz, ISG



+1 203 517 3119



will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley, Carrot Communications per ISG



+44 7714065233



kate.hartley@carrotcomms.co.uk