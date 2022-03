Riassunto: Il Medi-Globe Group apre il MGG Campus – un nuovo laboratorio di analisi virtuale e di formazione

ROHRDORF/ACHENMÜHLE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il Medi-Globe Group ha aperto il suo proprio laboratorio di analisi virtuale e di formazione nella sede centrale di Achenmühle, in Germania. Il Medi-Globe Group Campus (MGG Campus) è dotato di attrezzature all’avanguardia con le quali la società sta espandendo ulteriormente il suo ruolo come leader innovativo nella tecnologia medica.





In futuro, le idee di prodotti innovativi per i clienti globali del Medi-Globe Group saranno testate e ottimizzati con l’aiuto della tecnologia del laboratorio controllata dal computer. Un’altra area importante nel nuovo campus è la formazione virtuale sui prodotti per i medici che avranno il proprio accesso al Campus e potranno quindi ricevere formazione digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

