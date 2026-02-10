Riassunto: Il leader svizzero Leonteq sceglie ActiveViam per offrire analisi del rischio FRTB ad alte prestazioni

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ActiveViam, un leader globale in analisi del rischio multidimensionale in tempo reale per i mercati dei capitali, oggi ha annunciato che Leonteq, uno dei principali fornitori svizzeri di prodotti strutturati, ha implementato Atoti per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato secondo il metodo standardizzato della revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (SA-FRTB, Standardized Approach of the Fundamental Review of the Trading Book). Il prodotto di punta di ActiveViam, Atoti, viene utilizzato da Leonteq come soluzione di revisione FRTB per la Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA, Financial Market Supervisory Authority) della Svizzera.

La Svizzera ha implementato la FRTB per le sue banche il 1o gennaio 2025, mentre la FINMA ha recentemente esteso la sua portata per includere Leonteq.

