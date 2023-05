Riassunto: Il leader della visibilità delle catene di forniture FourKites collabora con Gravity, fornitore di soluzioni per catene di fornitura che offrono visibilità first-mile in tempo reale per le spedizioni internazionali

La collaborazione esclusiva porterà visibilità in tempo reale negli ordini di acquisto e nelle spedizioni in entrata per snellire la gestione, produzione e distribuzione degli inventari

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il maggiore fornitore di visibilità delle catene di fornitura FourKites ha annunciato oggi una collaborazione esclusiva con Gravity, produttore di una premiata piattaforma di gestione delle catene di fornitura per molti dei principali spedizionieri al mondo. La collaborazione estenderà la visibilità in tempo reale offerta dalla piattaforma di FourKites®per comprendere il “first mile” — ossia dal momento in cui viene effettuato un ordine con un fornitore — fino alla consegna del prodotto attraverso un’integrazione fluida con la soluzione SaaS di Gravity.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

