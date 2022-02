Riassunto: Il Gruppo Veicoli di Eaton istituisce la nuova unità aziendale ePowertrain come soluzione integrata per gruppi propulsori per i veicoli elettrificati

GALESBURG, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Eaton, società operante nel campo della gestione dell’alimentazione elettrica, ha annunciato oggi che il suo Gruppo Veicoli ha istituito la nuova unità aziendale ePowertrain che si concentrerà sui prodotti dei portafogli di trasmissioni, riduttori e differenziali per veicoli elettrificati (electrified vehicle, EV) di Eaton. Il consolidamento delle linee di prodotto nella nuova unità aziendale ePowertrain crea una sinergia tra gli esperti Eaton in gruppi propulsori e veicoli elettrificati e permette al Gruppo Veicoli di offrire ai suoi clienti globali soluzioni per veicoli elettrici commerciali e leggeri.





“Le case automobilistiche affrontano molte sfide nello sviluppo di gruppi propulsori per veicoli elettrificati, come l’ottimizzazione dell’efficienza, del peso, ma anche di rumore, vibrazioni e durezza (noise, vibration and harshness, NVH), e la gestione dei vincoli di imballaggio” ha detto Anthony Cronin, direttore di prodotto presso la divisione Ingranaggi e Differenziali per veicoli elettrificati del Gruppo Veicoli di Eaton.

